Argentina puede convertirse en un país de desechos

Por Emily Holden (The Guardian)

Argentina ha cambiado su definición de residuos en una medida que podría permitirle importar millones de toneladas de residuos plásticos desechados en los Estados Unidos.

El presidente del país, Mauricio Macri, firmó un decreto en agosto que reclasifica algunos materiales destinados al reciclaje como productos básicos en lugar de desechos, lo que permite una supervisión más flexible de los desechos de plástico mezclados y contaminados que son difíciles de procesar y que a menudo son arrojados o incinerados.

Grupos sociales y medioambientales dicen que el decreto es ilegal y contrarresta una tendencia mundial hacia la mejora de los controles sobre las importaciones de residuos. Les preocupa que sea el primer paso para que Argentina absorba los plásticos que han inundado a los países desarrollados después de que China comenzó a rechazar todos los envíos, excepto los más limpios, a fines de 2017.

Jim Puckett, director ejecutivo de la Red de Acción de Basilea, un grupo que combate la exportación de desechos tóxicos de las sociedades industrializadas a las naciones en desarrollo, dijo: "Están dispuestos a convertirse en un país sacrificado donde el resto del mundo podría enviar sus desechos y podrían beneficiarse de ello ".

Más de 180 países son parte de la convención de Basilea , que rige el comercio internacional de residuos, pero Estados Unidos no lo es.

Según una enmienda reciente propuesta por Noruega, las naciones desarrolladas no podrán exportar desechos plásticos de baja calidad a las naciones en desarrollo sin obtener su consentimiento explícito y garantizar que los desechos puedan ser manejados adecuadamente.

Las enmiendas apuntan a garantizar que incluso los países que se abstienen, como los Estados Unidos, sigan las reglas de la convención de Basilea cuando envíen desechos plásticos a los países más pobres.

Los países de la convención de Basilea aún podrían llegar a acuerdos por separado con los EE. UU., Siempre y cuando se aseguren de que los plásticos que reciben no se eliminarán de manera que dañen el medio ambiente y violen la convención, dijo Pål Spillum, subdirector general del Ministerio de Medio Ambiente de Noruega. .

Puckett dijo que en negociaciones recientes, Argentina y Estados Unidos se opusieron a las enmiendas de Noruega para controles más estrictos sobre los plásticos en gran parte no reciclables. Junto con el decreto, le preocupa que Argentina quiera comenzar a absorber los desechos de Estados Unidos.

Se cree que Argentina podría llenar el vacío dejado por la decisión de China de dejar de aceptar todo, excepto los plásticos más fáciles de reciclar de los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa.

Después de ese cambio, a fines de 2017, los desechos plásticos de EE. UU. Comenzaron a fluir a países como Vietnam, Malasia y Tailandia. Cuando esos países comenzaron a prohibir las importaciones, se presentaron en Camboya, Laos, Ghana, Etiopía, Kenia y Senegal, que anteriormente no manejaban prácticamente ningún plástico de EE. UU., Como se reveló en una investigación de Guardian .

Spillum dijo que la propuesta de su país estaba destinada a "aumentar el control del movimiento transfronterizo de los desechos plásticos que no es fácilmente reciclable y, por lo tanto, que podría convertirse en un problema ambiental en el país de importación".

Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que Estados Unidos apoyó la convención de Basilea pero se opuso a las enmiendas.

Para que la chatarra de plástico esté exenta de las enmiendas, necesitaría "cumplir con un conjunto de criterios muy estricto y estricto que es difícil y costoso de satisfacer", argumentó el portavoz de la EPA, y continuó: "A Estados Unidos le preocupa que las barreras a la El movimiento responsable de la chatarra de plástico para reciclar disminuirá su valor y hará que los plásticos vírgenes sean más atractivos en comparación, probablemente aumentando el volumen total de eliminación de plásticos del flujo de residuos ”.

La EPA dijo que "acababa de darse cuenta" del nuevo decreto de residuos de Argentina y que no había tenido la oportunidad de evaluar sus impactos.

Cecilia Allen, una defensora con sede en Buenos Aires de la Alianza Global para Alternativas a los Incineradores, dijo que no es probable que se reciclen los plásticos mixtos que Argentina aceptó en el extranjero.

En los últimos meses, el valor del plástico reciclado ha disminuido. Es más costoso de fabricar que el plástico virgen producido a partir del gas etano extraído del subsuelo por los perforadores de petróleo y gas.

"Una de las preocupaciones que tenemos es que esto puede impulsar una industria incineradora en el país, o la quema de desechos en las plantas de cemento", dijo Allen. “Tenemos muchos desechos aquí y no estamos reduciendo, no estamos reciclando, no estamos compostando. Y no tiene sentido que abramos la puerta para que haya más por venir ".

Los incineradores que queman plástico están vinculados a los principales problemas de salud por la contaminación del aire que producen.

Residuos recolectores en Argentina, que tamizar a través de montones de plásticos para recoger aquellas que se consideran residuos reciclables, han protestado contra el decreto, ya que se espera que disminuya el valor de los plásticos domésticos se recuperan.

Carolina Palacio, representante de la federación argentina de recicladores, dijo que el sindicato ha luchado por mejores condiciones laborales y de vida.

“En lugar de esto, desregulan y traen desechos de otras partes del mundo. ¿No tenemos suficiente desperdicio aquí? ”, Dijo Palacio.