Cuánto es 2 + 2 en la gestión Fernández

Luego de que Asamblea Bicentenario difundiera públicamente que el 23 de septiembre, el Municipio recibió un Aporte del Tesoro Nacional por 10 millones de pesos, desde el ejecutivo salieron a reconocer la veracidad de esta información.

Según la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (Ley 23548), “El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. Son los gobiernos provinciales, a su vez, quienes distribuyen discrecionalmente los ATN entre los municipios.

Según una nota del diario La Nación del 11 de marzo de 2018, “la Casa Rosada distribuye ATN ante dos situaciones: emergencia (por ejemplo, inundaciones) y desequilibrios financieros (básicamente, pago de sueldos) de las provincias y municipios”.

Trenque Lauquen, en el 2017, recibió 5 millones debido a las inundaciones. Si hoy no hay una situación de emergencia ¿por qué este año, el gobierno municipal, recibió un ATN por 10 millones?

En la última rendición publicada por el gobierno local, el 30 de junio, puede verse que a esa fecha el municipio tenía un déficit inédito, de 101 millones ¿Tiene este ATN alguna relación con el déficit publicado en la página del Municipio?

Por otra parte, el intendente no pudo afrontar en tiempo y forma el aumento acordado con el Sindicato, ya que no pudo pagarlo en agosto, ni pudo cumplir con el porcentaje pactado. Casualmente, como manifestó con orgullo el contador Adolfo, en septiembre, el sueldo con el aumento se pagó 5 días antes de lo habitual, dos días después de recibido el ATN ¿Tiene, entonces, el ATN de 10 millones recibido, alguna relación con los 9 millones mensuales que según el intendente, estaría representando el aumento de sueldos a los trabajadores municipales? ¿Sin el ATN tampoco se podría haber cumplido con ese aumento retrasado?

Para justificar el otorgamiento del ATN, desde el Ejecutivo se sostuvo que “son varias las obras en marcha en convenio con Provincia y Nación que la Municipalidad decidió continuar a pesar de la demora en los envíos de fondos”y el ATN se habría recibido “a modo de compensación por las obras ejecutadas con recursos propios y la escalada inflacionaria”.

Sin embargo, hay que decir que si el dinero recibido fuera por atrasos en los pagos de Provincia y Nación, ese dinero ingresaría como recupero, es decir, ingresaría de otra manera y, además, es dinero que debería ser rendido, a diferencia del ATN que funciona a modo de subsidio o salvataje. Entonces, ¿por qué se pidió el ATN, y para qué se uso?

Recientemente, la contadora y concejal, Laura Angelini afirmó que hay proveedores que no pueden cobrar lo que el Municipio les debe y aseguró que “se están utilizando fondos afectados para poder sobrevivir, para pagar sueldos y otras cosas, pero con plata que vienen afectadas a otros usos”. Esto quiere decir que el Ejecutivo está pateando para adelante compromisos que debe cumplir porque está utilizando el dinero para poder sostener el funcionamiento operativo del Estado local. ¿La paralización de las casas del círculo cerrado, puede ser consecuencia de que el dinero para dicha obra esté siendo usado para otra cosa? Si es así, ¿cómo y cuándo se recuperaría ese dinero para ponerlo en su destino real?

¿Cuál es el déficit real que tiene el Municipio? ¿Cómo espera la gestión de Fernández solucionar el desequilibrio financiero? ¿Le alcanzará a Cambiemos paralizar parte del funcionamiento del Municipio para recaudar el dinero necesario a fin de equilibrar las cuentas?

Publicar la situación financiera del municipio saldaría la discusión. Pero parece que el intendente Fernández cree no tener que rendir cuentas respecto a lo que hace con el dinero de los trenquelauquenses.