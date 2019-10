«La gente está eligiendo entre comer, vestirse, o pagar la luz»

La Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa informó que el Grupo Clarín realizó el pago del canon de 2.371.070 pesos correspondiente al primer semestre por la utilización de los postes que utilizan para el servicio de telecomunicaciones. De esta forma, el multimedios cumple con lo que reglamente la ley 3140, «de interés relacionado al uso de la infraestructura de soportes, columnas y/o postes de redes eléctricas».

«Que el grupo Clarín finalmente haya accedido a pagar el canon por el primer semestre del año para nosotros es, en algún punto, como un cierre de un ciclo. Termina reconociendo que somos los propietarios de las columnas. Más allá de los amparos que ellos tengan, en cuanto al desconocimiento por escrito que hacen ellos de la Ley, en definitiva han accedido a pagar el canon tal como lo establece la ley y eso para nosotros ya es un avance muy grande», expresó en diálogo con Ansol, Alfredo Carrascal, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, La Pampa.









«El Grupo Clarín, según entendemos, va a intentar agotar todas las vías administrativas y ellos han solicitado la intervención del ENACOM, que es el órgano de control de telecomunicaciones nacionales, y esa ley plantea la cuestión de compartir infraestructura con contratos a valor de mercado pero es una ley que tiene que ver con telecomunicaciones. A nosotros nos ampara una ley de servicio básico que es el servicio eléctrico, nosotros somos prestadores de servicio eléctrico. Además, el órgano concedente del servicio es la Provincia de La Pampa. Entonces de ningún modo nosotros tenemos margen de desconocer esa ley, lo que nos corresponde como responsabilidad es cobrar ese canon y afectarlo a una mejora en el servicio eléctrico», explicó Carrascal, a lo que agregó:«Los recursos que se recaudan por este canon van a un fin específico que fija la Ley. Mal podríamos nosotros disponer otros usos o decir que cobramos menos».

El 4 de enero, en el Boletín Oficial 3343 el Ejecutivo publicó la ley 3140 dada en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2018. En la normativa también se establecían tiempos específicos en los cuales los «terceros prestadores» tendrían que regular su situación.

«A partir de esta ley (donde se reconoce que las columnas son propiedad de las cooperativas) queda claro que somos las cooperativas quienes cobramos el canon, por ser las prestadoras del servicio eléctrico. Nuestro servicio de telecomunicaciones dentro de la CPE (Cooperativa Popular de Electricidad) también afecta en sus estados contables el canon por mayores costos de mantenimiento de las columnas», completó el Presidente de la CPE.



«Ponen en riesgo la integridad del servicio y también a los vecinos»

Desde principios de mes la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa rosa viene denunciando que el Grupo Clarín está desplegando un cableado clandestino de fibra óptica.

Cuadrillas de Telecom o de las empresas tercerizadas están realizando esta tarea que ya ha sido debidamente documentada según informaron a Ansol, desde la empresa social y solidaria de Santa Rosa.

«Están pasando la fibra por entre las columnas y anclando artefactos en las luminarias de servicio público. Es decir que están afectando el servicio eléctrico y el alumbrado público, sin las autorizaciones correspondientes. Están sobrecargando las columnas sin haber hecho un calculo previo con lo cual se está poniendo en riesgo la integridad del servicio y también a los vecinos», marcó Carrascal a la Agencia de Noticias Solidaria, Ansol.









«La gente está eligiendo entre comer, vestirse, o pagar la luz»



«La factura del vecino que no se cobra, nosotros la pagamos igual. Tenemos que aguantar al vecino por que no puede pagar la luz: ¡y no puede! La gente está eligiendo entre comer, vestirse, o pagar la luz y el gas», afirmó en diálogo con Ansol, Alfredo Carrascal, Presidente de la CPE, de Santa Rosa.

«Nosotros como institución y prestadora de servicio no escapamos a las generales de las empresas sobre todo para un servicio público tan sensible como el servicio eléctrico. A nosotros nos ha afectado y en mucho el excesivo aumento del costo básico de la energía eléctrica que viene de las mayoristas de CAMMESA, ese terrible aumento que ha habido del 3.000 % , ha afectado la economía de nuestra cooperativa porque se ha reducido el consumo y ha caído la actividad económica, comercial e industrial. Hemos cerrado el último ejercicio económico, 2018-2019, el 30 de Junio, con un deficit importante. El servicio eléctrico es el que mas se ha resentido en la parte financiera. Pero, no quiero dejar de señalar que mucho peor la están pasando nuestros asociados. Nosotros somos una cooperativa de base muy conectados con nuestros consumidores, que son nuestros asociados y que se la están viendo en figurillas para estar al día con su recibo de luz. De hecho hemos tenido un retraso en los recibos de luz, algunas familias no están pudiendo cumplir con el compromiso y la CPE de manera solidaria re-financia las deudas para no llegar al corte, pero esto también va llegando a un límite porque nuestra capacidad financiera no es ilimitada. Acá en La Pampa el APE está al día con las factura de CAMMESA y las cooperativas también cumplimos», finalizó en diálogo con Agencia de Noticias Solidaria, Ansol.

