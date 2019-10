Inflación descontrolada: créditos UVA impagables

"De este gobierno, a esta altura de su mandato, no esperamos absolutamente nada. Sabemos de su insensibilidad y de su absoluto desinterés por nuestra situación. Entre los bancos y la gente, ha optado claramente por defender los intereses del sistema financiero", expresaron las familias afectadas por los créditos UVA.

El INDEC difundió este miércoles el índice de precios al consumidor de septiembre, el cual alcanzó al 5,9%. La inflación interanual, en tanto, se ubica por encima del 55%.



"Si bien las consultoras habían estimado una cifra de esa magnitud, no por ello deja de alarmarnos el nivel del alza general de precios.

El índice registrado en septiembre implica que en la práctica el mes próximo nuestras cuotas, al igual que él capital adeudado, se habrán incrementado en un 6 %. No existe ingreso familiar que pueda absorber un incremento de tal magnitud, en un contexto de suba generalizada de todos los precios de la economía", expresaron a través de un comunciado desde el Colectivo Nacional Hipotecados UVA.



Ademas, precisaron: "En numerosas oportunidades hemos denunciado que estos créditos son inviables y ello obedece a una sencilla razón: no es posible indexar por precios créditos a largo plazo cuya vida promedio se ubica en torno a los 20 / 25 años. No es posible, al menos en la Argentina.Los maltrechos ingresos de las familias hipotecadas, no resisten más aumentos. El congelamiento en las cuotas dispuesto por el Gobierno Nacional llega a su fin en el mes de Diciembre, con el agravante de que miles de familias quedaron afuera de esa medida. Y para aquellos que se encuentran comprendidos en dicho congelamiento, en el mes de enero deberán afrontar el pago de sus cuotas con un incremento acumulado, que siendo optimistas, rondará el 25 %.

"De este gobierno, a esta altura de su mandato, no esperamos absolutamente nada. Sabemos de su insensibilidad y de su absoluto desinterés por nuestra situación. Entre los bancos y la gente, ha optado claramente por defender los intereses del sistema financiero.

La inviabilidad de estos créditos, como consecuencia del fracaso del gobierno para combatir la inflación, ha quedado demostrada, y el paso del tiempo ha brindado sólidos argumentos a nuestro reclamo de SALIR DE LA UVA", finaliza el comunicado redactado por distintos tomadores de créditos UVA, que no pueden pagarlo por la inflación galopante que afecta a la población del país.