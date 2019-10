Nuevamente se están desarrollando medidas de fuerza contundentes en CANAL 12 de Trenque Lauquen, que tienen como objetivo que se atienda el reclamo de un recomposición salarial exigida por los trabajadores debido a los efectos de la inflación.

La medida de fuerza comtempla el paro desde las 7 a las 9 AM (no sale el programa "Pampero TV"), de 12 a 13 PM (no sale el noticiero local) , y 19 a 22 (no sale el noticiero local, ni programas grabados).

"Este es un paro general por reajuste salarial de un 20 %. Es un pedido que las cámaras no están atendiendo, y a eso se suma el reclamo local de los trabajadores por CANAL 12, que ya lleva 2 años. Y tiene que ver con que se han postergado nuestras paritarias", le dijo a NEP, Lucas Rodriguez, delegado de los trabajadores.

"Por la situación puntual de CANAL 12 hicimos un reclamo un reclamo en el Ministerio de Trabajo, que la empresa desentendió. Tuvimos 4 audiencias: a las primeras dos faltó la empresa aduciendo que era un problema que tenia que resolver RTA en Buenos Aires, CANAL 7. Nosotros consideramos que era ridículo porque la problemática la tenemos tanto en el canal como en cuestiones organizativas que hacen a nuestro trabajo allí adentro. El ministerio falló que tenian que presentarse, y a la 3ra audiencia vino Hugo Cuerda. En esta última reunión quedamos en volver a juntarnos, y la empresa no se volvió a presentar", informó el delegado del SATSAID en CANAL 12.

"Nosotros ya tenemos la certeza de que no tienen ningún interés en mejorar la situación de los trabajadores y, por el contrario, seguir atados al proyecto político nacional tanto en la política de medios públicos, como en la política nacional", finalizó Rodriguez.